Teheran dopo gli attacchi a centrali e porti | Daremo fuoco a petrolio e gas del Golfo Parla Mojtaba Khamanei ma non si mostra | Hormuz resta chiuso – La diretta

Dopo gli attacchi alle centrali e ai porti, le autorità iraniane hanno annunciato che saranno adottate misure drastiche, tra cui l'uso di petrolio e gas del Golfo. Mojtaba Khamenei, la Guida suprema, ha confermato che lo Stretto di Hormuz resterà chiuso, senza mostrarsi in pubblico ma attraverso un messaggio diretto al paese. La decisione segna un punto di svolta nelle tensioni nella regione.

Nel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. L'Iran « non rinuncerà a vendicare il sangue dei martiri », uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. « Non ci ritireremo mai, la vendetta è sul sangue di ogni singolo iraniano che ha perso la vita». Per Khamenei « tutte le basi Usa in regione vanno immediatamente chiuse ». Promette vendetta per quanto successo nella scuola di Manib. «Saremo forti, il nemico pagherà il prezzo, è importante che il mondo capisca che la situazione attuale deve portare a una sorta di compenso per coloro che sono stati colpiti da questa guerra.