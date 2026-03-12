Iran Mojtaba Khamenei giura vendetta | Hormuz resta chiuso Netanyahu | È un burattino dei pasdaran

In Iran, il leader supremo ha promesso vendetta e ha dichiarato che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso. Intanto, il primo ministro israeliano ha definito il leader iraniano un burattino dei pasdaran. Nel frattempo, un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq, come confermato dal ministro della Difesa dopo aver parlato con il comandante della struttura.

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, in Iraq. A confermarlo è il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. A quanto si apprende non ci sono feriti tra i militari italiani. Tajani: "Non sappiamo se l'attacco era diretto contro gli italiani, ma la situazione è pericolosa". L' allarme è scattato alle 20.30 "quindi, seguendo procedure già rodate, ci siamo recati in sicurezza nei bunker assegnati. Poco prima dell'1, ora locale, c'è stata una minaccia aerea". "Al momento è finito l'allarme" ma "gli artificieri della Coalizione stanno mettendo in sicurezza l'area", ha detto a Sky Tg24 Stefano Pizzotti, comandante della base di Erbil. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

