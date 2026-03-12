Luciano Moggi ha commentato la situazione attuale della Juventus, affermando che la squadra non è strutturata nel modo corretto. Ha anche spiegato che Dusan Vlahovic, anche se desidera rimanere, non può farlo in questa fase. La sua analisi si concentra sui problemi interni alla società e sulla posizione del giocatore nel contesto attuale.

Luciano Moggi ha parlato della Juventus, della corsa Champions e del futuro di Dusan Vlahovic. Vediamo che cosa ha detto. Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Di seguito le sue dichiarazioni sulla Juve e non solo.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SULLA JUVE – «La Juve come squadra non è fatta bene. Ma ha preso un allenatore che da questa squadra sta ricavando dei risultati che prima non erano ipotizzabili. Con gli allenatori precedenti questo tipo di risultati non c’era stato» CORSA CHAMPIONS – «Pareggiare contro la Roma e rischiare di rimontare il Galatasaray da una parte è coraggio, dall’altra è poca tattica futuribile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi schietto: «La Juve come squadra non è fatta bene. Vlahovic? Anche se vuole restare non può, ecco perché»

