Padel | grande partecipazione al Torneo Open 500 CVA

Una settimana di sport si è chiusa domenica 8 febbraio al Clanis Padel Club di Cesa, nel Comune di Marciano della Chiana. Centinaia di appassionati e atleti si sono sfidati nel Torneo Open 500 CVA, un evento di livello nazionale che ha coinvolto sia la categoria maschile che quella femminile. La manifestazione ha visto grandi match e un’ottima partecipazione, confermando come il padel stia conquistando sempre più appassionati nella zona.

Una settimana di grande sport conclusa domenica 8 Febbraio, sui campi del Clanis Padel Club di Cesa, nel territorio del Comune di Marciano della Chiana, dove si è svolto il Torneo Open 500 CVA di padel, categoria maschile e femminile, un evento di rilievo nazionale che ha richiamato atleti e.

