Sport e corsie | al via il primo torneo di padel per i dipendenti dell' Aoup

Questa mattina è partito il primo torneo di padel organizzato dall’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. Più di 70 dipendenti si sono sfidati sui campi, segnando l’inizio di un evento pensato per promuovere il benessere e la socialità tra i lavoratori. La competizione ha attirato l’attenzione e ha portato un'aria di allegria tra i partecipanti.

Nasce all'insegna del benessere e della socialità il torneo di Padel Aoup 2026, un'iniziativa che vedrà scendere in campo più di 70 dipendenti dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. La competizione sarà ospitata dal complesso sportivo La Torre Padel Pisa, a pochi minuti dal centro storico.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Aoup Pisa Padel solidale a Pellezzano: il torneo Telethon che unisce sport e ricerca ITALO STARS CUP: il primo torneo di calcio dedicato alle persone di Italo, dove i dipendenti giocano insieme alle leggende dello sport Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Aoup Pisa Argomenti discussi: Oltre La Vasca: Storie, Curiosità E News Dal Mondo Dello Sport Della Settimana; Domenica 15 Febbraio il 2° Trofeo Internazionale 2 Torri città di Bologna - Memorial Carmen Fergnani; Olimpiadi e umanità: il messaggio di Mattarella tra istituzioni e corsie d’ospedale; Olimpiadi Invernali, come cambia la viabilità a Milano: cosa sapere. Coppa Davis e BJK Cup al Gemelli con Abodi: tennis in corsia per i bimbiAbodi: Sport fattore di cura per la salute delle persone Presente all'evento il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e ... sport.sky.it Tennis&Friends in corsia, Abodi al Gemelli Sport fattore di cura e prevenzione per salute e benessere delle personeROMA (ITALPRESS) - Lo sport può essere un fattore di cura e prevenzione per la salute e il benessere delle persone proprio come recita il comma 7 dell'articolo 33 della Costituzione. Questa iniziativ ... msn.com Corsie da sogno per ogni pescatore. Che tu sia un principiante o un esperto, qui trovi attrezzatura top e una scelta enorme. Da Esseci Sport la pesca è una cosa seria. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.