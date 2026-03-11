Mobilità docenti e ATA | ecco il testo del CCNI definitivo scarica PDF ridotta la deroga ai vincoli per la presenza di figli e soppressa quella per il ricongiungimento al genitore over 65

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità di docenti, personale educativo e ATA per il triennio 202526-202728 è stato firmato il 10 marzo, dopo oltre un anno di negoziazioni. Nel testo definitivo, sono state ridotte le deroghe ai vincoli per la presenza di figli e abolita quella relativa al ricongiungimento con un genitore over 65.

