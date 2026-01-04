Gb e Francia colpiscono l’Isis in Siria | raid aereo su un bunker vicino Palmira

Gran Bretagna e Francia hanno condotto un raid aereo congiunto in Siria, colpendo un bunker sotterraneo vicino a Palmira. L’operazione mira a indebolire le capacità dell’ISIS nella regione, rafforzando gli sforzi internazionali contro il terrorismo. L’intervento si inserisce in un quadro di azioni militari volte a contrastare le minacce provenienti da gruppi estremisti in Siria.

Le aviazioni di Gran Bretagna e Francia tornano a colpire l’ Isis in Siria, con un attacco aereo congiunto contro una struttura sotterranea nei pressi di Palmira. L’operazione, condotta nella notte, ha preso di mira un bunker utilizzato dal gruppo jihadista e si inserisce nelle attività di prevenzione di una possibile rinascita di Daesh nell’area. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa britannico, l’azione è stata pianificata dopo una accurata analisi di intelligence, che ha individuato una rete di gallerie scavata nelle montagne a nord dell’antico sito archeologico. La struttura, spiegano da Londra, era priva di civili ed era stata con ogni probabilità impiegata per stoccare armi ed esplosivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

