Erdogan ha lanciato una vasta retata contro chi difende il Rojava curdo. In poche ore, sono stati arrestati 96 persone, molte delle quali considerate oppositori politici. La mossa arriva mentre la Turchia intensifica la pressione sulla regione curda, sfruttando anche l’offensiva dell’esercito siriano contro le aree sotto il controllo dell’Amministrazione Autonoma del Nord-Est Siria. La strategia di Erdogan sembra puntare a consolidare il suo potere e a mettere a tacere ogni voce critica.

La difesa del Rojava curdo-siriano ha provocato l’ennesimo giro di vite in Turchia. La “democratura” turca, sfruttando la recente offensiva – orchestrata dalla stessa Ankara- dell’esercito nazionale siriano contro l’Amministrazione Autonoma curda democratica del Nord-Est Siria, ha accelerato la marcia verso la meta prefissata da anni dal suo presidente Recep Tayyip Erdogan, il reìs: la dittatura. Questa settimana Ankara ne ha fornito due esempi eclatanti. Il primo, in ordine temporale: la polizia ha arrestato 96 persone durante numerose retate effettuate in 22 province, prendendo di mira partiti politici, sindacati e organi di stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Turchia, Erdogan prende di mira gli oppositori politici, difensori del Rojava curdo: maxi retata con 96 arresti

La Turchia di Erdogan afferma di desiderare la pace con il Pkk, ma i fatti raccontano un’altra realtà.

Il Rojava rappresenta un’esperienza democratica unica nel suo genere, portata avanti dall’Amministrazione Autonoma della Siria del Nord e dell’Est.

