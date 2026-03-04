missili balistici iraniani verso la turchia intercettati dalla difesa aerea nato nel mediterraneo orientale

Missili balistici provenienti dall’Iran sono stati intercettati nel Mediterraneo orientale dalla difesa aerea della Nato, che ha neutralizzato le munizioni dirette verso la Turchia. L'evento ha coinvolto unità militari di diversi paesi alleate, che hanno risposto prontamente alla minaccia. Non sono stati riportati danni o vittime in conseguenza dell'incidente.

Munizioni balistiche sparate dall’Iran verso la Turchia sono state neutralizzate dalle unità di difesa aerea e missilistica della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa Nazionale turco, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Il missile individuato dopo il passaggio su Iraq e Siria «Un missile balistico, lanciato dall’Iran e individuato mentre si dirigeva verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano, è stato prontamente intercettato e neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e missilistica della Nato schierati nel Mediterraneo orientale», si legge nel comunicato del ministero della Difesa turco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

