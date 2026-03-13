Minniti MedOr | Con blocco Hormuz shock petrolifero senza precedenti

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha causato uno shock petrolifero senza precedenti, secondo quanto dichiarato da Minniti di MedOr. L’interruzione delle rotte commerciali ha avuto un impatto immediato sui prezzi del petrolio a livello globale. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle cause o delle conseguenze a lungo termine di questa situazione.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "Il blocco dello Stretto di Hormuz ha portato a uno shock petrolifero senza precedenti. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (Aie), di fronte allo shock storico più grave della storia recente, ha dovuto sbloccare 400 milioni di barili dalle riserve, confermando un punto cruciale: in questo mondo interconnesso, colpire le grandi vie di comunicazione e utilizzare i cosiddetti 'colli di bottiglia' (choke points) può portare al collasso dell'economia mondiale". Così Marco Minniti, presidente della Fondazione MedOr, intervenendo in videocollegamento a LetExpo 2026 - la manifestazione fieristica organizzata da Alis Service in collaborazione con Veronafiere - ha sottolineato come lo shock petrolifero causato dalla chiusura dello Stretto mette a rischio la tenuta delle economie occidentali.