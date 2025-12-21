Shock totale nel mondo dello spettacolo: Falsissimo viene bloccato e Fabrizio Corona finisce al centro di una bufera mediatica che nessuno si aspettava. Cosa sta succedendo davvero? Fermate tutto. Perché quello che sta succedendo in queste ore ha dell’incredibile. Fabrizio Corona è stato bloccato. Sì, proprio lui. E il suo progetto più esplosivo, “Falsissimo”, improvvisamente si ferma. Ma attenzione: qui non si parla di un semplice stop tecnico. Qui c’è aria di terremoto. Nel giro di pochissimo, la notizia rimbalza ovunque e scatena il panico tra fan, critici e addetti ai lavori. Un format che prometteva rivelazioni, verità scomode e retroscena mai raccontati. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - CORONA ZITTITO! IL BLOCCO DI FALSISSIMO ACCENDE UNA GUERRA SENZA PRECEDENTI

Leggi anche: Finale di X Factor 2025: Napoli accende lo show Sky con una sfida musicale senza precedenti

Leggi anche: “Dimissioni in blocco”. Terremoto nella politica, scoppia il caso senza precedenti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Eleonora Daniele interrompe l’avvocato Lovati su Falsissimo: “Non parlo delle altre trasmissioni” - L’avvocato Massimo Lovati, ospite di Storie Italiane, ha provato a difendersi dopo il caos che si è abbattuto su di lui a seguito delle controverse dichiarazioni rilasciate a Falsissimo di Fabrizio ... fanpage.it

CORONA ZITTITO! IL BLOCCO DI FALSISSIMO ACCENDE UNA GUERRA SENZA PRECEDENTI

È scontro sul caso Signorini ma anche su Fabrizio Corona tra le varie opinioni di opinionisti sul web. Infatti Selvaggia Lucarelli ha avuto parole dure nei confronti di Fiorello che ha ospitato telefonicamente Fabrizio Corona che ha dato il via allo scandalo Signo - facebook.com facebook