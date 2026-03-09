Con l’arrivo di marzo, l’attività dedicata alla pesca sportiva si intensifica, coinvolgendo appassionati di diverse regioni. Il trofeo di A2 si svolge questa settimana a Ostellato, attirando numerosi partecipanti pronti a sfidarsi nelle competizioni in corso. La manifestazione si svolge presso il bacino locale, dove gli organizzatori hanno previsto diverse sessioni di gara per i concorrenti.

Con il mese di marzo l’attività a tutti i livelli rivolta alla pesca sportiva entra nel vivo, dal punto di vista prettamente pratico oggi iniziano i lavori sul tratto del Circondariale denominato Cavalli San Camillo, tratto che il 29 marzo ospiterà la Coppa dei Campioni e nel mese di aprile ospiterà tre zone del Campionato del Mondo per Nazioni a tecnica er, ovviamente fino al termine dei lavori in quel tratto è vietata la pesca, dal punto di vista regolamentare la Federazione Nazionale ha reso noto il programma del Trofeo di Serie A, che vede l’Italia divisa in sette gironi, quello che comprende le nostre formazione è denominato Trofeo di Serie A2, divulgato anche dal Comitato Pesca di Superficie Regionale il calendario del Trofeo di Serie B, manifestazione a cui partecipano la maggior parte delle Società ferraresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Entra nel vivo l’attività sportiva. Il trofeo di A2 sbarca a Ostellato

