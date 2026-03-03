Il cedimento e il volo fatale Chieste tre condanne | Una tragedia evitabile

Un ponte a Milano è crollato improvvisamente, causando la morte di una persona. Le autorità hanno chiesto tre condanne per il caso, dopo aver analizzato le verifiche effettuate sulla struttura che, nonostante i controlli, non ha retto. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario per chiarire le responsabilità legate al cedimento.

di Andrea Gianni MILANO Quel ponte era stato "controllato più volte", pur essendo una struttura relativamente di "minore importanza" a Milano, ma nonostante questo le criticità emerse "non erano mai state prese in carico" dall’Unità ponti del Comune, che fu istituita dopo il crollo del Morandi di Genova nel 2018. Pur riconoscendo le carenze di organico dell’ufficio, con solo cinque dipendenti in servizio tra tecnici e dirigente, "una diversa e più efficiente organizzazione" avrebbe potuto "impedire l’evento", ossia il decesso di Andrea Elifani, 40enne che all’epoca aspettava la sua prima figlia, costretta a crescere senza un padre. Elifani... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

