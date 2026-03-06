Un uomo di 55 anni è stato condannato a sei mesi di carcere con patteggiamento per aver perseguitato e spiato le vicine di pianerottolo. L’uomo era stato arrestato a settembre e, dopo un periodo in carcere, era stato messo agli arresti domiciliari. La vicenda riguarda comportamenti ripetuti di stalking continuato nei confronti delle vicine di casa.

Casnate con Bernate (Como), 6 marzo 2026 – Era stato arrestato a settembre, finito prima in carcere e poi ai domiciliari con l’accusa di stalking continuato: M. M., 55 anni di Casnate, era accusato di aver ripetutamente spiato le vicine di casa tentando di osservarle attraverso lo spioncino della porta, dopo aver raggiunto il loro pianerottolo indossando solo short e canottiera, per poi masturbarsi. Ora l’uomo, difeso dagli avvocati Anna Viganò e Davide Carughi, ha patteggiato sei mesi di condanna ed è tornato in libertà. I fatti erano stati commessi nei confronti di quattro vicine di condominio, che lo avevano denunciato. Le telecamere nascoste Ma due di loro avevano anche installato delle piccole telecamere sulla porta di ingresso, che si attivavano solo quando qualcuno si avvicinava. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Ilgiorno.it - Spiava e perseguitava le vicine di pianerottolo: 55enne patteggia sei mesi di carcere per stalking

