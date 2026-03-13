Nel corso delle ultime ore, il dibattito pubblico si è acceso dopo che sono state rivolte minacce di morte alla presidente del Consiglio. Matteo Salvini si è trovato al centro delle critiche e ha risposto con fermezza alle accuse, mentre le autorità hanno avviato le indagini per identificare gli autori di queste minacce. La vicenda ha suscitato diverse reazioni tra politici e cittadini.

Un clima di tensione ha invaso il dibattito pubblico quando minacce di morte sono state indirizzate alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’episodio è emerso sotto un post pubblicato sul social X dal giornalista Giacomo Salvini. La reazione istituzionale è stata immediata e ferma: la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, ha definito la situazione gravissima e inaccettabile. Galeazzo Bignami, capogruppo alla Camera, ha sottolineato che questi fatti rappresentano un imbarbarimento del confronto che non può essere tollerato. Secondo l’esponente, tale degenerazione è il risultato diretto di un ambiente di odio alimentato da chi diffonde informazioni false per fomentare rancore personale e. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minacce a Meloni: Salvini sotto il fuoco, reazione dura

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