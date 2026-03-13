Una minaccia di morte rivolta a Giorgia Meloni è apparsa sull’account X di un giornalista del Fatto Quotidiano. La minaccia è stata rivolta al presidente del Consiglio e definita gravissima. La notizia è stata pubblicata in relazione a un post di Giacomo Salvini. La vicenda riguarda un episodio di minaccia online nei confronti di un esponente politico.

"Gravissima la minaccia di morte rivolta al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apparsa sull'account X di un giornalista del Fatto Quotidiano ". A dirlo, in una nota, è la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Elisabetta Gardini, che parla di "un episodio inaccettabile che impone una condanna ferma e senza ambiguità ". Con lei altri esponenti di Fratelli d'Italia, come il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami. "Le minacce di morte rivolte al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, apparse sotto il post del giornalista del Fatto Quotidiano Giacomo Salvini, sono di una gravità inaudita e meritano la più ferma condanna. - dice Bignami - Purtroppo episodi come questo sono il risultato di un clima di odio e delegittimazione alimentato per troppo tempo da chi diffonde menzogne e fomenta un rancore personale e politico". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni, minacce di morte sotto a un post di Giacomo Salvini: "Gravissimo"

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