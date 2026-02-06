Sindaco di Baricella paragona Salvini e Vannacci ai rifiuti | dura reazione della Lega

Il sindaco di Baricella, Omar Mattioli, ha suscitato una forte reazione della Lega con un commento su Facebook. Ha paragonato Salvini e Vannacci ai rifiuti, scatenando un acceso dibattito nel Bolognese. La polemica continua a tenere banco tra politica e social.

Un acceso dibattito si è acceso nel Bolognese dopo che il sindaco di Baricella, Omar Mattioli, ha pubblicato un commento su Facebook sulla nuova avventura politica del generale Roberto Vannacci, ormai separatosi dalla Lega. Nel suo post, Mattioli ha usato parole forti: "Salvini e Vannacci si separano, come i rifiuti".

