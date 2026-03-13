Mimmo Locasciulli a Palmanova canta il confine tra il tempo passato e quello ancora da vivere

Venerdì 27 marzo alle 20.30, il Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova ospiterà il concerto di Mimmo Locasciulli intitolato

Venerdì 27 marzo, alle ore 20.30 il Teatro “Gustavo Modena" di Palmanova ospiterà il concerto di Mimmo Locasciulli dal titolo "Un po' di tempo ancora". L'ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione consigliata su: bit.lylocasciulli. Il cantautore di origine abruzzese che divide il suo tempo tra Roma e Parigi, porta a Frattempi5 una sintesi del suo lungo e significativo percorso artistico, premiato nel 2024 con il prestigioso Premio Tenco alla carriera. Mimmo Locasciulli fa il suo esordio al Folkstudio di Roma nel 1975. Viene considerato uno dei più autorevoli esponenti della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

