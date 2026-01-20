Ex Inter Eriksen sul malore del 2021 | Dopo quello che ho passato amo ancora il calcio
Christian Eriksen, ex centrocampista dell’Inter ora al Wolfsburg, ha ripercorso il suo percorso dopo il grave malore degli Europei 2021. In un’intervista a Sky Sports, ha condiviso come quell’esperienza abbia rafforzato il suo amore per il calcio, sottolineando la sua determinazione e passione nel riprendere a giocare. Un racconto di resilienza e di impegno verso la propria carriera, al di là delle difficoltà affrontate.
Eriksen. Christian Eriksen continua a vivere il calcio con la stessa passione di sempre. L’ex centrocampista dell’ Inter, oggi al Wolfsburg, è tornato a raccontarsi ai microfoni di Sky Sports, soffermandosi sul suo rapporto con il pallone dopo il drammatico episodio agli Europei del 2021 che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita. Il danese ha spiegato come la motivazione sia rimasta intatta nonostante tutto ciò che ha vissuto. Per lui il calcio non è solo una professione, ma una scelta quotidiana fatta di entusiasmo e voglia di migliorarsi. Eriksen ha sottolineato che la spinta a scendere in campo nasce ancora dal piacere di giocare, indipendentemente dalle condizioni o dal contesto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Christian Eriksen, nuova vita al Brentford: il racconto del calvario - Secondo The Athletic, il Brentford avrebbe offerto un contratto sino al termine della stagione, con opzione per quella successiva, al danese Christian ... sport.virgilio.it
Eriksen:"In uno dei momenti più delicati della mia vita, il mondo Inter mi è stato vicino con un affetto e una vicinanza che non dimenticherò mai in tutta la mia vita. A questa famiglia sarò sempre grato" #Inter #milano #italia #sport #sky #FIFA #championsl - facebook.com facebook
