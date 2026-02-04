Commemorazione storica a Sesto Calende | ricordi di confine e identità tra passato e presente

Martedì 10 febbraio 2026, alle 18, nel centro di Sesto Calende, si è svolta una cerimonia per ricordare momenti di confine e di identità tra passato e presente. Le persone si sono riunite lungo il lago di Varese, accendendo candele e portando avanti un rito semplice ma carico di significato, per mantenere vivo il ricordo di eventi che hanno segnato la storia del luogo.

Martedì 10 febbraio 2026, alle ore 18.00, nel cuore del lago di Varese, a Sesto Calende, si è acceso un fuoco di memoria. Non quello delle fiamme, ma quello delle parole. Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, con i muri che sembrano ancora vibrare delle voci di chi ha vissuto il confine, si è svolto *Echi di pietra – Memorie dal Confine*, uno spettacolo teatrale che non si limita a raccontare, ma rievoca. Un'ora e mezza di silenzi carichi, di voci che tremano, di suoni che sembrano provenire dal fondo di un'acqua gelida. Il luogo non è casuale: Sesto Calende, tra i tanti paesi del Lago, è stato per decenni un punto di sosta, di transito, di accoglienza per chi fuggiva da un passato che non voleva più riconoscersi.

