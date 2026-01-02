Inzaghi fa impazzire i tifosi interisti | Questa partita rimarrà sempre nel mio cuore 

Simone Inzaghi ha condiviso le sue emozioni riguardo alle partite che ha vissuto con l’Inter, sottolineando l’importanza di alcuni incontri nel suo percorso da allenatore. In un’intervista, il tecnico ha ricordato con affetto una partita particolare, evidenziando il suo legame con i momenti più significativi della sua esperienza alla guida della squadra nerazzurra.

Inter News 24 Simone Inzaghi ha parlato delle partite che rimarranno sempre nel suo cuore, citando anche una disputata alla guida dell’Inter. Vediamo di quale si tratta. Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa, ricordando due partite che rimarranno per sempre nel suo cuore. Vediamo quali sono QUI LE ULTIMISSIME SULL’INTER LE PARTITE DEL SUO CUORE – «E’ stata una grande impresa quella col City: Guardiola è un amico e lo ricorda. Penso che quella e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno sempre nella mia mente. Guardiola dice che siamo stati bravi e abbiamo fatto una grande impresa a batterli: ce la ricordiamo tutti, è stata una serata magnifica» SUL MERCATO – «Il mercato? Vedremo dove intervenire, come sapete abbiamo nove stranieri e purtroppo potremo iscriverne solo otto: stiamo facendo valutazioni con la società, entro 3-4 giorni saprete tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

