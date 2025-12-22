Frey sulla Fiorentina | Loro per sempre nel mio cuore! Io come uomo società? Penso che…
Sebastian Frey ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della Fiorentina. Il punto Sebastian Frey torna a parlare di Fiorentina e lo fa per chiarire alcune voci che negli ultimi giorni avevano acceso l’entusiasmo – e la curiosità – della tifoseria viola. L’ex portiere francese, uno dei volti più amati della storia recente del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Perisic cuore nerazzurro: «Derby? C’è il mio capitano Modric ma io tifo sempre Inter! Sull’Italia che non va ai Mondiali rispondo così»
Leggi anche: Arnautovic: «Scudetto? Spero vinca l’Inter, è sempre nel mio cuore. Ecco il mio nuovo obiettivo»
Frey chiarisce: "Mai chiesto un ruolo nella Fiorentina, il mio cuore resta viola" - Sebastian Frey, ex portiere viola, ha voluto dire la sua e chiarire bene la situazione che lo avrebbe visto proporsi alla Fiorentina. msn.com
Frey: "In questa Fiorentina rivedo cose della mia. Martinelli? Oggi il mio giudizio è cambiato..." - Presente al Viola Park per assistere agli allenamenti odierni della Fiorentina, l’ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato con i media presenti tra cui quelli di FirenzeViola. tuttomercatoweb.com
Fiorentina, il piccolo tifoso unisce i social. La mamma: "Quanto affetto, il sogno di Tommy è incontrare Dodo" - La sua storia era diventata virale sui social, la madre Vania Franchi racconta: "Mio figlio vuole diventare come De Gea ma il suo preferito è Dodo" ... msn.com
Sebastian Frey chiarisce le voci su un suo possibile ritorno alla Fiorentina x.com
«La Fiorentina è un privilegio, rappresentare Firenze è un onore. Chi non se la sente si faccia da parte. La Fiorentina non può e non deve andare in Serie B" Frey - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.