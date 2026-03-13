Milito e Samuel in visita alla sede dell’Inter | giornata ricca di storia ed emozioni – FOTO

Milito e Samuel sono stati alla sede dell’Inter in una giornata che ha coinvolto alcuni dei volti più simbolici del club. La visita ha attirato l’attenzione di molti tifosi, che hanno avuto l’opportunità di incontrare le due leggende nerazzurre e vivere momenti di grande emozione. Fotografie e ricordi sono stati condivisi durante l’evento, che ha riunito amici e appassionati intorno a questa giornata speciale.

Milito e Samuel. Una giornata speciale è stata vissuta alla sede dell’ Inter, non solo per Diego Milito, ma anche per tutti i tifosi nerazzurri che hanno visto riunirsi alcune delle leggende più amate del club. Dopo le immagini che hanno immortalato Milito, ex attaccante nerazzurro e ora Presidente del Racing Avellaneda, insieme al direttore generale Beppe Marotta, sono seguite altre foto che hanno entusiasmato i supporter. Il Principe è stato infatti accompagnato anche da Walter Samuel, ex difensore dell’ Inter e attualmente vice allenatore della Nazionale Argentina di Lionel Scaloni. Il club ha condiviso sui propri canali social gli scatti che ritraggono Milito e Samuel, due simboli indiscussi della squadra che ha dominato la scena internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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