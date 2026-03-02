Taekwondo | giornata ricca di emozioni ed esperienza al Palamangano di Palermo l’ASD KNOCKOUT di Monreale porta a casa altre medaglie!

Domenica mattina al Palamangano di Palermo si è svolta una giornata dedicata al Taekwondo, con protagonisti gli atleti dell’ASD KNOCKOUT di Monreale. La competizione ha visto diverse gare e l’assegnazione di medaglie, con i partecipanti che hanno dato il massimo sul tatami. La manifestazione ha coinvolto atleti di varie età e livello, offrendo un’esperienza intensa e ricca di emozioni per tutti i presenti.

Il Maestro Caprera: "Sono molto orgoglioso dei miei atleti, stanno crescendo molto e le soddisfazioni arrivano gara dopo gara" Domenica di Taekwondo ieri mattina al Palamangano di Palermo, il palazzetto dello sport palermitano ha ospitato uno stage di allenamento al combattimento per gli atleti di Taekwondo dai 4 ai 14 anni. Tra le 28 società partecipanti, per oltre 400 atleti iscritti all'evento, era presente anche l'A.S.D. Knock Out del Maestro Gianni Caprera con diversi atleti accompagnati anche dal coach Danilo Caprera; a scendere sul tatami sono stati: Anello Giuseppe, Calvaruso Gabriele, La Mantia Simone, Mancuso Emanuele, Lo Buglio Gabriele e Casamento Matteo.