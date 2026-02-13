Elkann alla Continassa visita alla squadra con la dirigenza in vista dell’Inter e della Champions Le ultime – FOTO

Giovanni Elkann ha visitato la Continassa per incontrare la squadra e i dirigenti, rafforzando la preparazione in vista delle prossime sfide di Champions e Serie A. Durante l'incontro, ha parlato con i giocatori e il tecnico, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La visita si è svolta in un momento cruciale, con la squadra che si prepara ad affrontare l’Inter e il Galatasaray, due sfide fondamentali per il proseguimento della stagione.