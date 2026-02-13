Elkann alla Continassa visita alla squadra con la dirigenza in vista dell’Inter e della Champions Le ultime – FOTO
Giovanni Elkann ha visitato la Continassa per incontrare la squadra e i dirigenti, rafforzando la preparazione in vista delle prossime sfide di Champions e Serie A. Durante l'incontro, ha parlato con i giocatori e il tecnico, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La visita si è svolta in un momento cruciale, con la squadra che si prepara ad affrontare l’Inter e il Galatasaray, due sfide fondamentali per il proseguimento della stagione.
Elkann alla Continassa, visita alla squadra con la dirigenza al completa in vista dei match con l’Inter e con il Galatasaray. Vediamo le ultime. La Juve sente la vicinanza della proprietà alla vigilia di uno degli snodi più importanti della stagione. Come riportato ufficialmente dal club su X, John Elkann ha fatto visita alla squadra nel centro sportivo bianconero. L’amministratore delegato di Exor ha voluto portare il suo sostegno personale prima del Derby d’Italia contro l’ Inter e del decisivo impegno di Champions League contro il Galatasaray, valevole per i playoff della competizione. QUI LE ULTIMISSIME LIVE SULLA JUVENTUS Elkann ha seguito l’intera seduta di allenamento condotta da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su elkann continassa
Calciomercato Juve: visita a sorpresa alla Continassa. Spalletti asso nella manica per il grande colpo della dirigenza! Novità importanti
Una visita a sorpresa alla Continassa alimenta le voci di un possibile colpo di mercato della Juventus, con Spalletti come figura chiave nella strategia della dirigenza.
Juventus, i campioni del Mondo 1985 fan visita alla Continassa e ricordano le vittime dell’Heysel: da Platini a Tacconi, Cabrini e Pioli. Chi era presente – FOTO e VIDEO
Ultime notizie su elkann continassa
Argomenti discussi: Retroscena rinnovo Yildiz: il blitz di Elkann, perché non c’è la clausola e il fotografo personale; Juventus: Yildiz firma fino al 2030, Spalletti rivela cosa cambia e scherza sul suo rinnovo. Terza via tra giochisti e risultatisti; Juve, ecco il piano per il futuro: prima il rinnovo di Yildiz e McKennie e poi Spalletti; La Juve alla corte di Yildiz Rinnovo e super stipendio Pronto per la sfida alla Lazio.
Elkann alla Continassa per celebrare il rinnovo di YildizQuesto pomeriggio, l'elicottero di John Elkann è atterrato alla Continassa poiché l'ad di Exor voleva essere presente per celebrare un evento importante per la storia ... tuttojuve.com
TOP NEWS ore 20 - Elkann fa visita alla Continassa. Man United-Roma, le formazioni ufficialiLe voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi. m.tuttomercatoweb.com
La #Juve, nel nuovo progetto voluto da #Elkann e guidato da Damien #Comolli, punta a rinforzare la squadra dopo il rinnovo di Kenan #Yildiz fino al 2030. Il sogno proibito della Continassa è Bernardo #Silva, in uscita dal #ManchesterCity. Sebbene il porto - facebook.com facebook
#Elkann alla #Continassa Il retroscena x.com