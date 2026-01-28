Durante l’udienza generale del 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ribadito che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono inseparabili. Secondo il Papa, il legame tra i due elementi si rafforza grazie allo Spirito Santo, che guida la Chiesa nel mantenere vivo il patrimonio di fede e insegnamenti. Leone XIV ha sottolineato che questa unione è alla base della dottrina e della vita della Chiesa, e che non si può pensare a una senza l’altra.

Papa Leone XIV all’Udienza Generale sottolinea che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono strettamente congiunte e questa si sviluppa grazie allo Spirito Santo. Nell’Aula Paolo VI si è svolta stamattina 28 gennaio, l’Udienza Generale del mercoledì tenuta da papa Leone XIV. Proseguono le catechesi del pontefice sui documenti del Concilio Vaticano II e in particolare sulla costituzione dogmatica Dei Verbum circa la Rivelazione divina. Il rapporto tra la Sacra Scrittura e la Tradizione è stato, dunque, l’argomento trattato oggi da papa Leone. Ha preso come sfondo due scene evangeliche: la prima che si svolge nel Cenacolo quando Gesù annuncia che giungerà lo Spirito Paraclito ad insegnare ogni cosa agli apostoli per guidarli sulla via della verità, lui che è Spirito di Verità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV: il legame indissolubile tra Sacra Scrittura e Tradizione

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Nella prima Udienza Generale del 2026, papa Leone XIV invita a riflettere sul Concilio Vaticano II, evidenziando l'importanza di conoscere e approfondire gli insegnamenti di questo evento fondamentale per la Chiesa.

Durante l’Udienza Generale del 21 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha approfondito il significato dell’incontro con Gesù, sottolineando come questa relazione ci permette di conoscere Dio in modo diretto e personale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Udienza Generale; Il Papa: per conoscere Dio dobbiamo accogliere l'umanità integrale di Gesù; Due sposi incontrano il Papa e gli regalano una magnum di Prosecco Docg: Santità, sono uve del nostro vigneto; Il Papa: una società è sana solo quando tutela la sacralità della vita umana.

Il Papa, mai più antisemitismo, fermare l'orrore del genocidio ovunque(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 28 GEN - Il Papa alla fine dell'udienza generale ha ricordato il Giorno della Memoria che si è celebrato ieri. In questa annuale occasione di doloroso ricordo chiedo all' ... corrieredellosport.it

Papa Leone XIV, che l'orrore del genocidio non si abbatta più su alcun popoloAl termine della Udienza il Papa ha ricordato che ieri ricorreva la Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto che ha dato la morte a milioni di ebrei e a ... acistampa.com

#PapaLeoneXIV nell'Aula Paolo VI per l'udienza generale accolto da 8 mila fedeli provenienti dall'Italia e da diversi Paesi del mondo. il Papa, incentra la catechesi sul tema “Il Concilio Vaticano II attraverso i suoi Documenti – La Costituzione dogmatica Dei - facebook.com facebook

#PapaLeoneXIV: Chiesa deposito della Parola di Dio, nostra stella polare Le parole del #Papa, nella catechesi dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI: "Il 'deposito' della Parola di Dio è anche oggi nelle mani della Chiesa e noi tutti, nei diversi ministeri e x.com