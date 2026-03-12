Il braciere olimpico visto dall’alto | l’esperienza a 100 metri sulla Torre Branca ma solo per il 13 Marzo Come prenotare

Il 13 marzo, sarà possibile salire sulla Torre Branca a Milano e ammirare il braciere olimpico dall’alto, raggiungendo i 100 metri di altezza. La visita è riservata a chi prenota in anticipo, offrendo un’occasione unica per vedere la città da una prospettiva insolita e privilegiata. La torre si trova nel Parco Sempione e rappresenta uno dei punti di osservazione più suggestivi della zona.

A Milano c’è un meraviglioso punto privilegiato, dal quale è possibile osservare la città da una prospettiva insolita. Per un solo giorno, il 13 marzo, questa vista diventerà ancora più speciale grazie a un’iniziativa che permetterà di ammirare dall’alto uno dei simboli legati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2026: il braciere olimpico. L’appuntamento si svolge sulla Torre Branca, la struttura panoramica che domina il Parco Sempione e che per l’occasione offrirà un’esperienza unica a cento metri di altezza. LEGGI ANCHE: Un nuovo Caravaggio a Palazzo Barberini: è il ritratto di Monsignor Maffeo Barberini Dalla Torre Branca al Braciere Olimpico di Milano-Cortina 2026: come prenotare l’esperienza del 13 marzo. 🔗 Leggi su Funweek.it Articoli correlati La vista del braciere olimpico da oltre 100 metri di altezza (e come prenotare)Venerdì 13 Marzo, in occasione dell'ultimo week-end delle Paralimpiadi Invernali, sarà possibile ammirare il braciere olimpico a oltre 100 metri... Vista braciere olimpico: salita in Torre Branca, aperitivo e dj set al JustmeUn evento speciale pensato per chi desidera vivere Milano in un momento unico del suo percorso: i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026Un evento... Aggiornamenti e notizie su Torre Branca La vista del braciere olimpico da oltre 100 metri di altezza (e come prenotare)I partecipanti potranno ammirare lo skyline notturno della città e il Braciere Olimpico acceso dagli oltre 100 metri della Torre Branca. Il moderno ascensore interno consente di salire in poco meno di ... milanotoday.it Lo spettacolo del braciere olimpico all’Arco della Pace: ecco perché (se avete un po’ di pazienza) ne vale la penaMilano, 16 febbraio 2026 – Se vi state chiedendo se a Milano si senta o meno l’atmosfera delle Olimpiadi, provate a fare un giro in zona Arco della Pace, nel tardo pomeriggio. Sì, perché in questa ... ilgiorno.it