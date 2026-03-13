A Milano, al Teatro Parenti, un appello invita a sostenere il Sì in vista di una prossima riforma della giustizia. Un intervento pubblico chiede ai cittadini di partecipare e di non ignorare l'importanza di questa occasione, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per intervenire sulla questione. L'appello si rivolge direttamente al pubblico presente e a chi ascolta.

«Questa è l'ultima occasione che abbiamo per riformare la giustizia. Non voltatevi dall'altra parte, non restate a casa, stavolta c'è bisogno di tutti». Giorgia Meloni, dopo il video social per caldeggiare il Sì, torna a parlare di referendum. E lo fa al Teatro Parenti di Milano, all'evento organizzato da Fratelli d'Italia; un appuntamento che ha riservato anche un siparietto imprevisto. Infatti poco prima di iniziare il suo intervento Meloni è stata avvicinata sul palco da un uomo che prima si è presentato «presidente piacere sono Orazio Maurizio Musumeci» poi le ha regalato il suo libro «Il tredicesimo presidente» dicendole di aspettarsi «le dimissioni del Capo dello Stato Sergio Mattarella». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, Teatro Parenti. L'appello per il Sì di Meloni

