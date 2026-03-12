A Milano, al Teatro Parenti, la premier ha partecipato a un evento sul referendum della Giustizia, in programma il 22-23 marzo. Durante l'intervento, ha sottolineato che si tratta dell’ultima occasione per sostenere una riforma giudiziaria. La leader ha invitato gli italiani a votare Sì, evidenziando l’importanza della consultazione referendaria. Nessun’altra informazione o opinione è stata fornita in questa occasione.

Intervenendo dal Teatro Parenti di Milano sul referendum della Giustizia, previsto per il prossimo 22-23 marzo, la premier Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di votare Sì per la riforma. "Se non amate questo governo ma condividete la riforma, io consiglio di votare sì anche se il governo non vi piace. Tra un anno, quando si andrà a votare alle elezioni politiche, avrete comunque l'occasione di mandare a casa il governo - ha detto la presidente del Consiglio - Però intanto, indipendentemente da chi guiderà il prossimo governo, avrete portato a casa una giustizia riformata: più giusta, più efficiente, più meritocratica e più libera. Se invece voi votate no, vi tenete questo governo e vi tenete pure una giustizia che non funziona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, Meloni al Teatro Parenti: "Ultima occasione per una giustizia più libera"

