Favoriva l’immigrazione clandestina | in manette a Milano un 30enne egiziano ricercato dall’Interpol

A Milano un uomo di 30 anni di origini egiziane è stato arrestato in quanto ricercato dall’Interpol. Secondo le indagini, favoriva l’immigrazione clandestina facilitando l’ingresso di persone in Europa. L’uomo avrebbe ingannato i migranti, facendogli credere che sarebbero andati a lavorare all’estero, aggirando le norme sui visti turistici. L’arresto è stato eseguito nelle ultime ore nella città lombarda.

Milano, 13 marzo 2026 – Facilitava l’ immigrazione clandestina in Europa attraverso l'aggiramento delle norme sui visti turistici, facendo credere alle persone che sarebbero andate a lavorare all'estero. Nella serata di lunedì 9 marzo la Polizia di Milano, in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha arrestato ai fini estradizionali Islam Wagih Khater Elsayed, un cittadino egiziano 30enne. Il 30eene è stato fermato dagli agenti del Commissariato Bonola, impegnati nelle attività di monitoraggio delle aree urbane, durante i servizi di controllo del territorio in zona Piazzale Lotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

