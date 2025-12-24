Milano torna a fare i conti con un episodio di violenza che scuote l’opinione pubblica. In pieno centro, in corso Buenos Aires, un ragazzo di 15 anni è stato rapinato e sequestrato per circa un’ora da un gruppo di quattro maranza. Tre minorenni e un maggiorenne lo hanno minacciato, costringendolo a consegnare vestiti, telefono e portafogli, poi lo hanno obbligato a tentare un prelievo con una carta prepagata. Non trovando soldi, hanno persino costretto il ragazzo a chiamare il padre, minacciando di ucciderlo se non avesse ricaricato la carta. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e ha portato all’arresto di tutti i responsabili. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Riccardo De Corato (FdI) e l’emergenza baby gang a Milano: «Così la città è diventata terra di conquista»

Leggi anche: Sicurezza, Riccardo De Corato (FdI) racconta la sua Milano ideale: «Telecamere con l’Ai, militari in strada e più vigili»

Leggi anche: Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Manovra. De Corato (FdI): Sala attacca il governo ma dimentica fondi e sicurezza garantiti a Milano; FDI - FRATELLI D'ITALIA: «SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MILANO ANCORA LADRI SINTI, MA LA SINISTRA TACE E LI PROTEGGE; Meloni, De Corato (FdI): individuare al più presto responsabili scritte di morte; FDI - FRATELLI D'ITALIA: «MILANO, DE CORATO (FDI): SALA ATTACCA ANCORA GOVERNO MA DIMENTICA FONDI STANZIATI DA ROMA PER LOMBARDIA E CAPOLUOGO.

Riccardo De Corato (FdI) e l’emergenza baby gang a Milano: «Così la città è diventata terra di conquista» - Dopo la rapina choc a un quindicenne in corso Buenos Aires, Riccardo De Corato (FdI) denuncia la crisi della sicurezza a Milano: baby gang, recidivi e una giustizia che non funziona ... panorama.it