Riccardo De Corato FdI e l’emergenza baby gang a Milano | Così la città è diventata terra di conquista
Milano torna a fare i conti con un episodio di violenza che scuote l’opinione pubblica. In pieno centro, in corso Buenos Aires, un ragazzo di 15 anni è stato rapinato e sequestrato per circa un’ora da un gruppo di quattro maranza. Tre minorenni e un maggiorenne lo hanno minacciato, costringendolo a consegnare vestiti, telefono e portafogli, poi lo hanno obbligato a tentare un prelievo con una carta prepagata. Non trovando soldi, hanno persino costretto il ragazzo a chiamare il padre, minacciando di ucciderlo se non avesse ricaricato la carta. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio e ha portato all’arresto di tutti i responsabili. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Sicurezza, Riccardo De Corato (FdI) racconta la sua Milano ideale: «Telecamere con l’Ai, militari in strada e più vigili»
Leggi anche: Milano, don Burgio: "Etichette di maranza e baby gang non aiutano la città"
Manovra. De Corato (FdI): Sala attacca il governo ma dimentica fondi e sicurezza garantiti a Milano; FDI - FRATELLI D'ITALIA: «SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MILANO ANCORA LADRI SINTI, MA LA SINISTRA TACE E LI PROTEGGE; Meloni, De Corato (FdI): individuare al più presto responsabili scritte di morte; FDI - FRATELLI D'ITALIA: «MILANO, DE CORATO (FDI): SALA ATTACCA ANCORA GOVERNO MA DIMENTICA FONDI STANZIATI DA ROMA PER LOMBARDIA E CAPOLUOGO.
Riccardo De Corato (FdI) e l’emergenza baby gang a Milano: «Così la città è diventata terra di conquista» - Dopo la rapina choc a un quindicenne in corso Buenos Aires, Riccardo De Corato (FdI) denuncia la crisi della sicurezza a Milano: baby gang, recidivi e una giustizia che non funziona ... panorama.it
FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MILANO ANCORA LADRI SINTI, MA LA SINISTRA TACE E LI PROTEGGE» - Il deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra ... agenziagiornalisticaopinione.it
Sicurezza, Riccardo De Corato (FdI) racconta la sua Milano ideale: «Telecamere con l’Ai, militari in strada e più vigili» - Riccardo De Corato (FdI) spiega cosa non funziona oggi e come ripristinare la sicurezza ... panorama.it
Milano è la città più insicura d’Italia. Riccardo De Corato (FdI) spiega cosa non funziona oggi e come ripristinare la sicurezza - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.