Nardò la prima scuola in Italia intitolata a Sergio Ramelli

Roma, 25 dic – Nardò diventa il primo Comune in Italia a intitolare una scuola alla memoria di Sergio Ramelli, studente milanese e militante del Msi ucciso nel 1975 da un commando di estremisti di sinistra. Una scelta che segna un precedente nazionale e rompe un tabù durato mezzo secolo, portando il tema della memoria degli anni di piombo dentro un luogo simbolo della formazione e della crescita civile. La prima scuola intitolata a Sergio Ramelli. La decisione è stata assunta il 23 dicembre 2025 dalla Giunta comunale di Nardò, che ha deliberato all’unanimità l’intitolazione del nuovo edificio scolastico di Piazza Giulio Pastore a Ramelli, riconoscendone il valore civico ed educativo e collocando la sua vicenda nel quadro più ampio della violenza politica che ha insanguinato l’Italia negli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

