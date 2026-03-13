Milano Luiss Hub ‘Il tuo mondo domani’ interviste ai protagonisti della società e della cultura italiana

A Milano, il ciclo di incontri ‘Il tuo mondo, domani’ torna al Milano Luiss Hub dopo il successo della prima edizione. Organizzato dal giornalista e scrittore Massimo Nava, l’evento coinvolge protagonisti della cultura e della società italiana, offrendo loro uno spazio per condividere esperienze e riflessioni. La rassegna si rivolge a chi vuole scoprire le voci più rappresentative del panorama attuale.

(Adnkronos) – Dopo il successo dell’esordio, torna al Milano Luiss Hub 'Il tuo mondo, domani', il ciclo di incontri curato dal giornalista e scrittore Massimo Nava per dare voce alle eccellenze della vita culturale e professionale milanese e nazionale. La rassegna, inaugurata lo scorso gennaio dal Sovrintendente del Teatro alla Scala Fortunato Ortombina, è proseguita con un secondo appuntamento dedicato al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. L’evento, aperto dai saluti del presidente della Luiss School of Law Paola Severino, ha visto il direttore del quotidiano di Via Solferino ripercorrere alcune tappe del proprio percorso professionale, soffermandosi sul valore di un’informazione accurata e verificata in un contesto segnato da crescente complessità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

