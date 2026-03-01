Il giornalista rivela cosa ha fatto Harry Maguire subito dopo la battuta d’arresto per infortunio

Dopo essere stato sostituito durante la partita tra Manchester United e Crystal Palace all’Old Trafford, Harry Maguire ha lasciato il campo reagendo visibilmente deluso. L’evento si è verificato il 1 marzo 2026 a Manchester. Il sito inglese ha riportato il suo comportamento immediatamente successivo all’infortunio, senza ulteriori interpretazioni o commenti.

La vittoria in rimonta per 2-1 del Manchester United sul Crystal Palace all'Old Trafford domenica è stata oscurata da una significativa preoccupazione per gli infortuni di Harry Maguire. L'esperto difensore centrale è stato costretto ad abbandonare nelle fasi finali della partita, aggiungendosi alla crescente crisi difensiva dell'allenatore Michael Carrick. Maguire, che è stato un pilastro della rivitalizzata difesa di Carrick, sembrava aver subito un colpo alla fine del secondo tempo. Dopo aver ricevuto un breve trattamento in campo, è stato sostituito dall'adolescente Ayden Heaven all'85esimo minuto. Invece di sedersi in panchina, Maguire si è diretto direttamente nello spogliatoio, suscitando il timore di un licenziamento a lungo termine.