Padova mangiava le punte dei formaggi del supermercato | colto sul fatto assaggiatore seriale

Un uomo è stato sorpreso mentre mangiava le punte dei formaggi in un supermercato, causando perdite al negozio. Il suo gesto, ripetuto più volte, ha portato alla rottura di diversi pezzi di formaggio che poi sono stati gettati via. Il personale ha notato le mancanze e ha fermato il cliente, che aveva già consumato una quantità significativa di prodotto. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione dei consumi nei negozi.

© Tgcom24.mediaset.it - Padova, mangiava le punte dei formaggi del supermercato: colto sul fatto assaggiatore seriale

Da mesi mangiava di nascosto le punte dei formaggi al supermercato, senza pagare il conto. Dopo settimane di appostamenti e personale in borghese, un uomo sui 70 anni è stato colto sul fatto. L'episodio è avvenuto a Padova, come racconta il quotidiano Il Mattino. Questo comportamento ha causato al punto vendita, in zona Palestro, un danno non indifferente, perché i prodotti rosicchiati, con i morsi in bella vista, venivano poi buttati via: una perdita quantificabile per ogni pezzo tra i dieci e i quindici euro, subita per settimane dall'azienda, senza capire chi fosse l’autore del gesto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Leggi anche: Colto sul fatto mentre tenta il furto in un supermercato Ruba al supermercato con la tecnica della birra, colto sul fatto minaccia e insulta i clienti: denunciatoUn uomo di 57 anni, residente a Como, è stato denunciato dopo aver tentato di rubare al supermercato con la tecnica della birra. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mangiava le punte dei formaggi: scovato il topo del supermercato. PADOVA. IL “TOPO” DEL SUPERMARKET, INCASTRATO UN PENSIONATO Per settimane mangiava “a sbafo” la parte più pregiata degli spicchi, la punta, per poi riporli mordicchiati negli scaffali frigo. Beccato, dopo settimane di appostamenti, il “topo” del su - facebook.com facebook