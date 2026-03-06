Un episodio di violenza si è verificato al terminal, dove uno studente è stato aggredito da tre persone. Inizialmente, il gruppo lo aveva preso in giro, poi gli ha spruzzato in faccia spray al peperoncino e infine lo ha colpito ripetutamente, facendolo svenire. Attualmente, i tre aggressori sono sotto processo.

Prima avevano iniziato a prenderlo in giro, poi gli avevano spruzzato in viso lo spray al peperoncino e lo avevano massacrato di botte fino a fargli perdere i sensi. Per questo motivo tre giovani di origini marocchine, tra cui un minorenne, sono stati rinviati a giudizio. Due di loro dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo, mentre il più giovane finirà davanti al tribunale dei minori di Ancona. L’inquietante e violento episodio di bullismo si era consumato davanti al terminal della stazione degli autobus "Mario Dondero" e aveva visto sfortunato protagonista uno studente minorenne con piccoli problemi cognitivi. Erano da poco passate le 13 quando il ragazzo si trovava nel piazzale adiacente a via Tomassini, sopra i maxi parcheggi della circonvallazione nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - Violenza al terminal. Botte e spray urticante, aggredito uno studente. In tre sotto processo

