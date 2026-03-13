Milano | 910mila euro da eredità anonima per i più fragili

Il Comune di Milano ha ricevuto un’eredità anonima di 910.000 euro, che verranno interamente utilizzati per aiutare le persone più vulnerabili della città. La somma è stata ufficialmente accettata e sarà destinata a progetti e servizi rivolti alle fasce di popolazione in condizioni di maggiore difficoltà. La decisione di destinare i fondi in modo diretto è stata comunicata dall’amministrazione.

Un lascito di 910.000 euro è stato ufficialmente accettato dal Comune di Milano, destinato esclusivamente a sostenere le fasce più fragili della popolazione cittadina. La decisione, presa dalla giunta guidata da Giuseppe Sala, formalizza una volontà testamentaria espressa anni prima da un donatore rimasto nell’ombra. L’uomo scomparso il 31 agosto del 2025 aveva redatto un testamento olografo già l’8 agosto del 2023, stabilendo che circa il 20% del suo patrimonio liquido andasse alla collettività. Ora quei fondi, provenienti da conti correnti e dalla vendita di titoli, non rimarranno fermi ma diventeranno strumenti operativi per il welfare.... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: 910mila euro da eredità anonima per i più fragili Articoli correlati Eredità a Palazzo Marino, un milionario lascia 910mila euro alle “persone bisognose” in cittàMilano – In certi casi si può toccare con mano, anzi per atto ereditario, uno dei motti in dialetto che caratterizzano Milano, “Milan col coeur in... Leggi anche: Milano: 910.000 euro per i più fragili Altri aggiornamenti su Milano 910mila euro da eredità anonima... Temi più discussi: Eredità regalata a Palazzo Marino, un milionario lascia 910mila euro alle persone bisognose in città; Benefattore lascia un milione di euro al comune di Milano: Usateli per i bisognosi; Papà Andrea e la figlia strappata: Non l’ho vista per 11 anni. Ora è in Italia ma non posso riabbracciarla; Eredità a Palazzo Marino un milionario lascia 910mila euro alle persone bisognose in città. Benefattore anonimo lascia in eredità 910mila euro al Comune di Milano: usateli per chi ha più bisognoUn’eredità inattesa, arrivata senza clamore ma destinata a fare la differenza per molte persone in difficoltà. A Milano un benefattore rimasto anonimo ha deciso di lasciare al Comune una somma importa ... msn.com Benefattore lascia un milione di euro al comune di Milano: Usateli per i bisognosiL'anonimo benefattore ha deciso di lasciare il 20% del suo patrimonio liquido a palazzo Marino, verrà utilizzato dall'assessorato al Welfare ... milanotoday.it La struttura, che sarà riconvertita al termine delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, era già stata oggetto di polemiche per i prezzi delle stanze. Ora Avvenire rivela gli accordi già presi tra costruttore, Comune e ordini professionali per riservare diversi posti - facebook.com facebook Lunedì 16 marzo saranno nove mesi esatti, che tutte le sere, alle 18, un gruppo di cittadini dalle professioni, età e storie più disparate, si trovano a Milano in piazza Duomo, davanti al sagrato. E lì sostano per un’ora, in silenzio. Solo un cartello in mano e la ban x.com