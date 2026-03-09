Milano | 910.000 euro per i più fragili

Un cittadino milanese ha donato 910.000 euro al Comune di Milano con l’obbligo che i fondi vengano impiegati per aiutare le persone più vulnerabili della città. La somma, anonima, è stata consegnata recentemente e sarà destinata a progetti e servizi dedicati ai più fragili. La donazione rappresenta una cifra significativa per il settore sociale locale.

Un anonimo cittadino milanese ha destinato 910.000 euro al Comune di Milano, con l'obbligo che questi fondi vengano utilizzati per supportare i più vulnerabili della città. La decisione è stata formalizzata attraverso una delibera di giunta approvata dall'amministrazione guidata da Giuseppe Sala, destinando le risorse all'Assessorato al Welfare diretto da Alberto Bertolè. Il lascito rappresenta il 20% del patrimonio liquido del defunto, morto nel mese di agosto 2025, mentre la volontà testamentaria era già stata espressa due anni prima, in un documento firmato nell'estate del 2023. Palazzo Marino accetterà quindi questa somma come contributo concreto alla rete sociale lombarda.