Milano | 36 incontri per genitori e figli fino al 13 maggio

A Milano si svolgono 36 incontri tra genitori e figli nelle biblioteche civiche di Baggio, Calvairate, Gallaratese e Lambrate, concludendosi il 13 maggio. L'iniziativa mira a approfondire il rapporto tra adulti e giovani attraverso incontri dedicati, coinvolgendo le diverse zone della città in un ciclo che si protrarrà fino alla metà di maggio.

La città di Milano si prepara a ospitare 36 incontri dedicati alla comprensione del mondo giovanile, un ciclo che durerà fino al 13 maggio nelle biblioteche civiche di Baggio, Calvairate, Gallaratese e Lambrate. Il progetto, promosso da Fondazione Hapax con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Alia Falck, mira a sciogliere i nodi tra genitori e figli attraverso il confronto diretto con esperti. Non si tratta di semplici conferenze, ma di un percorso strutturato per affrontare temi scottanti come la rabbia adolescenziale, l'isolamento volontario, i disturbi alimentari e le nuove forme di linguaggio. Psicoterapeuti, antropologi e filosofi guideranno le famiglie in un viaggio di scoperta che punta a ridefinire il ruolo dell'adulto nella crescita dei giovani.