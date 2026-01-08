Crescere i figli richiede sostegno e condivisione. Per questo, proponiamo cinque incontri gratuiti dedicati ai genitori, pensati per offrire uno spazio di confronto, scambio di esperienze e supporto nei primi anni di vita dei bambini. Un’occasione per approfondire tematiche legate alla genitorialità e rafforzare il ruolo di genitore in un contesto di ascolto e solidarietà.

Cinque incontri gratuiti per condividere esperienze, costruire relazioni e sostenere la genitorialità nei primi anni di vita. È questo l’obiettivo di " Cerchi di Fiducia ", il nuovo ciclo di appuntamenti promosso dalla Biblioteca La Ginestra – Fabbrica della Conoscenza di Montevarchi, nell’ambito del progetto Ginextra – Iniziative per bambini e famiglie. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare spazi autentici di confronto e ascolto, in cui ogni genitore possa sentirsi accolto e parte di una comunità attenta e partecipe. Guidati da professioniste ed esperte del settore, gli incontri offriranno spunti concreti, momenti di riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitori

Leggi anche: A Lanciano torna la “Scuola dei genitori”: incontri gratuiti per affrontare l’adolescenza

Leggi anche: “Ecco perché i genitori sono così fragili e in difficoltà nel crescere i figli”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitori; Dimmi di più! e Insieme si cresce: a Torino due percorsi gratuiti per affrontare la separazione; Consultorio di Cremona, I primi 1000 giorni: nuovo ciclo di incontri per i futuri genitori. Sostenere mamma e papà nella loro funzione educativa e valorizzare l'ambiente in cui crescere i figli; Tre incontri per mamme e papà alle prese con la crescita dei figli.

Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitori - Cinque incontri gratuiti per condividere esperienze, costruire relazioni e sostenere la genitorialità nei primi anni di vita. lanazione.it