Il Milan si prepara alla partita contro la Lazio senza Rabiot, che sarà squalificato a causa di un cartellino giallo ricevuto contro l’Inter. Questa assenza si fa sentire nei risultati della squadra, che fatica a trovare la stessa efficacia senza il centrocampista. La sfida di domenica all’Olimpico si svolgerà quindi senza uno dei protagonisti principali del reparto mediano rossonero.

Verso Lazio-Milan, Allegri dovrà fare a meno di un pilastro della sua squadra ovvero Adrien Rabiot. Il francese è squalificato dopo il giallo preso nel derby contro l'Inter. Come ricorda 'Il Corriere dello Sport' senza l'ex Marsiglia in campo il Diavolo ha faticato molto: sconfitta contro la Cremonese, vittoria contro Lecce, Fiorentina e Roma, ma pareggi contro Atalanta, Pisa e Parma. Altro pari contro il Como e ancora contro la Viola al ritorno (Rabiot è entrato solo l'ultima mezzora in campo). LEGGI ANCHE: Estupinan ceduto? Il Milan punta l'esterno a tutta fascia. Occhio al colpo di calciomercato>>> Un'assenza quindi molto pesante per Massimiliano Allegri che dovrà pensare al giocatore da mettere titolare al fiano di Modric e Fofana per completare il reparto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senza Rabiot fai fatica: i risultati. Assenza molto pesante contro la Lazio

Articoli correlati

Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per AllegriMilan-Como, i rossoneri si preparano per il recupero della 24^ giornata della Serie A contro la squadra di Fabregas.

Lazio-Milan senza lo squalificato Rabiot: il ballottaggio di Allegri per la sua sostituzioneArchiviato, con enorme entusiasmo, il successo nel derby contro l'Inter (1-0), il Milan di Massimiliano Allegri si rituffa immediatamente con la...

Commento di #damianoerfaina sul rigore non dato alla #lazio contro il #milan !! Siete d’accordo

Tutti gli aggiornamenti su Milan senza Rabiot fai fatica i...

Temi più discussi: Vieri: Milan, fai 5 anni di contratto a Modric. Bastoni? Dai, quello che ha fatto lui lo fanno tutti...; Milan, Rabiot in conferenza: Siamo a -7 dal primo posto, vedremo se riusciamo a tenere il ritmo dell'Inter.; Giaccherini mette in guardia l'Inter: Con Pulisic e Leao, il Milan svuota l'area per Rabiot; Rabiot: Sto bene, la squalifica mi servirà per riposare il ginocchio. Scudetto? Vediamo cosa farà l’Inter.

Milan, che differenza senza Rabiot: contro la Lazio mancherà l''amuleto'C'è un Milan con Rabiot e un Milan senza. Questo, almeno, dicono i numeri. All'Olimpico, nella prossima gara di campionato contro la Lazio, Allegri dovrà fare a meno ... lalaziosiamonoi.it

Il CorSport sul Milan: Ufo RabiotDopo la vittoria contro l'Inter, il Milan si prepara alla trasferta contro la Lazio. E dovrà farlo senza Adrien Rabiot. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che ... milannews.it

#Maignan: “Essere capitano al #Milan è una responsabilità e sono orgoglioso di esserlo. Diamo il massimo, per i bambini, per i nonni, per chi tifa Milan da generazioni. Questo è il nostro spirito e questo è il motivo per cui sarò #milanista a vita” x.com

Chi scegli per l’attacco del #Milan della prossima stagione - facebook.com facebook