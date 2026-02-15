Rabiot | per il Milan assenza pesante contro il Como I numeri sono chiarissimi Tre opzioni per Allegri

Adrien Rabiot non scenderà in campo contro il Como perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un rosso contro il Pisa. La sua assenza si farà sentire molto, considerando il ruolo importante che ricopre in squadra. Allegri ora ha tre possibili alternative per sostituirlo.

Milan-Como, i rossoneri si preparano per il recupero della 24^ giornata della Serie A contro la squadra di Fabregas. I rossoneri arrivano dalla vittoria a fatica contro il Pisa, mentre i biancoblu dalla sconfitta contro la Fiorentina. Il Diavolo deve cercare i tre punti per tornare a meno 5 dall'Inter e tenere vivo il sogno Scudetto, allungando allo stesso momento sulle altre pretendenti al quarto posto, valido per qualificarsi alla prossima Champions League. Per il Diavolo non ci sarà un pilastro ovvero Adrien Rabiot: il francese è stato prima ammonito da Fabbri per un fallo molto, molto dubbio al termine della gara contro il Pisa, poi espulso per proteste.