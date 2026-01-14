Como-Milan Allegri su Fabregas | Complimenti a lui sta facendo un ottimo lavoro

In vista della partita Como-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha espresso apprezzamenti per Cesc Fàbregas, sottolineando il suo buon rendimento. Durante la conferenza stampa, Allegri ha commentato la fase attuale della squadra e l’importanza della gara, mantenendo un tono equilibrato e professionale. La sfida tra le due squadre rappresenta un momento chiave nel campionato, con attenzione rivolta alle strategie e alle prestazioni di entrambi i team.

L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita Como-Milan. Tra i temi emersi, tanto spazio alle considerazioni su Cesc Fabregas, tecnico dei lariani. Ecco le sue parole.

