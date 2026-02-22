Parma Cherubini prima del Milan | Allegri? Sta facendo un lavoro straordinario

Federico Cherubini ha commentato le aspettative per la partita tra Milan e Parma, sottolineando il buon momento della squadra emiliana. La sua presenza in conferenza stampa deriva dalla volontà di analizzare le sfide future e di valorizzare il lavoro di Allegri, ritenuto molto efficace. Cherubini ha anche evidenziato l’importanza di questa sfida per il campionato, sottolineando come il Parma si prepari con determinazione per affrontare i rossoneri. La partita è in programma questa sera a San Siro.

Federico Cherubini, dirigente gialloblù, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Si aspettava un Milan in lotta per lo Scudetto? "Massimiliano Allegri lo sta facendo un lavoro straordinario, lo conferma la striscia di risultati utili: ero sicuro e speravo potesse fare un buon lavoro. Se lo merita come professionista e come persona" Vi aspettavate di essere in questa posizione di classifica, a +8 sulla salvezza? "Siamo sempre stati conviniti della bontà del lavoro di Cuesta anche con qualche difficoltà iniziale.

Como-Milan, Allegri su Fabregas: “Complimenti a lui, sta facendo un ottimo lavoro”In vista della partita Como-Milan, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha espresso apprezzamenti per Cesc Fàbregas, sottolineando il suo buon rendimento.

Impallomeni: “Roma-Milan? Mi aspetto un blocco basso da Allegri. Max sta facendo un ottimo lavoro”Stefano Impallomeni ha analizzato la prossima sfida tra Roma e Milan, prevedendo un approccio difensivo da parte di Allegri.

