Il Milan si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo, con Gila considerato il favorito e Kim tra i possibili acquisti. La giornata di venerdì 13 marzo ha visto aggiornamenti sulle mosse del club in vista della prossima stagione, tra impegni di campionato e altre novità. Le notizie più recenti riguardano le strategie di mercato e le decisioni prese dalla dirigenza in questa fase.

Nella giornata di oggi, giovedì 12 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Il grande dirigente del Diavolo di Berlusconi Adriano Galliani ha rivelato diversi retroscena interessati sul suo passato al Milan. Non solo, oggi tanto mercato con diversi nomi che infiammano i sogni del tifo rossonero ma anche le possibili scelte di formazione di Allegri per la gara contro la Lazio. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Si sa, il Milan per la prossima stagione vuole rafforzare la propria difesa. In occasione di Lazio-Milan, match in programma domenica sera alle ore 20:45, ci sarà un osservato speciale: Mario Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione in difesa? Gila il preferito, ma attenti anche a Kim. Le ultime

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