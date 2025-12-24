Milan Gomez del Liverpool è il preferito in difesa ma Slot non libera | ecco in cosa spera Tare

Secondo 'Tuttosport' il difensore preferito dal Milan per il calciomercato di gennaio è Joe Gomez del Liverpool. Per il momento, Slot non lo libera ma Tare può sperare in un fattore decisivo nel mercato dei Reds. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan gomez liverpool 232Milan, Joe Gomez resta il preferito per la difesa: le ultime - Come spiega l'edizione odierna di Tuttosport, il preferito a Casa Milan resta Joe Gomez del Liverpool, jolly difensivo che il ... milannews.it

milan gomez liverpool 232Per la difesa del Milan torna di moda il nome di Joe Gomez - L'obiettivo del Milan &#232; quello di regalare a Massimiliano Allegri un difensore oltre all'attaccante. milannews.it

Calciomercato Milan News/ Retroscena Joe Gomez: accordo trovato, ma il Liverpool… (oggi 1 settembre 2025) - Abbiamo visto che il calciomercato Milan ha chiuso l’operazione David Odogu: un giovane difensore, un colpo che appare più di prospettiva che realmente utile nell’immediato ma di questo abbiamo già ... ilsussidiario.net

