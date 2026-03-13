Milan ritorno in Australia? In estate possibile tournée tra Oceania e Asia

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan potrebbe organizzare una tournée in estate tra Oceania e Asia. La squadra avrebbe programmato una serie di incontri in queste regioni, con l’obiettivo di confrontarsi con diverse squadre e rafforzare i legami con i tifosi locali. La decisione è ancora da confermare, ma le date sarebbero state già pianificate.

La stagione del Milan è arrivata nel momento clou, con le ultime dieci partite di campionato che possono decidere le sorti della Serie A 202526. In questo momento, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri si trova al secondo posto in classifica, alle spalle dell'Inter di Cristian Chivu capolista. Dopo la grande vittoria dei rossoneri nell'ultimo derby di Milano, la distanza si è accorciata a sette punti e ora il Milan sogna in grande una rimonta Scudetto che avrebbe dell'incredibile. Intanto, arrivano le prime notizie riguardo la prossima stagione. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola, anche se il precampionato dei rossoneri non è stato ancora ufficializzato, il Milan dovrebbe disputare la propria tournée estiva in Australia e in Asia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ritorno in Australia? In estate possibile tournée tra Oceania e Asia Articoli correlati Hjulmand Juve, piovono conferme sul regista dello Sporting Lisbona! Possibile ritorno di fiamma in estate: il possibile scenario di mercatodi Redazione JuventusNews24Hjulmand Juve, Moretto conferma il pressing per giugno: bianconeri al lavoro per l’estate su un profilo che conosce bene... Inter, idea “romantica” a centrocampo: ritorno possibile in estateL’Inter guarda già al calciomercato della prossima stagione con i nerazzurri che hanno bene in mente quelli che potrebbero essere i ruoli da... Aggiornamenti e notizie su Milan ritorno in Australia In estate... Temi più discussi: Allegri al Real Madrid? Le voci scuotono i giorni pre derby: cosa sta succedendo sulla panchina rossonera; Weekend sportivo ricco di eventi, dal ritorno della F1 in Australia al derby scudetto Milan-Inter; UFFICIALE - Guerri Napoli, arriva Nick Marshall dall'Australia! Laughlin: Porterà sin da subito tre cose alla squadra. Milan, in estate è molto probabile una tournée in Australia e AsiaSecondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, anche se il prossimo precampionato del Milan non è ancora stato ufficializzato, è molto probabile una tournée ... milannews.it Scaroni: Milan-Como in Australia per una Serie A più internazionale. Galliani? Nessuna novità sul suo ritornoGiornata importante per il Milan che ha approvato, in presenza dell'Assemblea degli azionisti, il terzo bilancio utile consecutivo per la prima volta nella sua storia. Al termine dell'Assemblea non è ... sportmediaset.mediaset.it Il #Milan è la squadra che in #SerieA ha conquistato più punti negli scontri diretti. x.com Il #Milan è la squadra che in #SerieA ha conquistato più punti negli scontri diretti. - facebook.com facebook