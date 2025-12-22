Hjulmand Juve piovono conferme sul regista dello Sporting Lisbona! Possibile ritorno di fiamma in estate | il possibile scenario di mercato

Hjulmand Juve, Moretto conferma il pressing per giugno: bianconeri al lavoro per l’estate su un profilo che conosce bene il campionato. La programmazione a lungo termine è la parola d’ordine che guida le mosse della dirigenza bianconera, anche in momenti di fitta attività agonistica. Mentre l’attenzione mediatica è comprensibilmente focalizzata sull’imminente finestra di riparazione di gennaio, necessaria per tamponare le emergenze causate dagli infortuni, l’Amministratore Delegato Damien Comolli guarda già oltre, pianificando le strategie strutturali per la stagione 20262027. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate dall’esperto Matteo Moretto, c’è un nome cerchiato in rosso che non è mai uscito dai radar della Continassa e che promette di infiammare i prossimi mesi: Morten Hjulmand. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

