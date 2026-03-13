Nel documentario dedicato a lui e pubblicato sul canale YouTube del Milan, il portiere Mike Maignan parla del ruolo di capitano e di cosa comporti essere alla guida della squadra. Maignan sottolinea l'importanza di essere un esempio quotidiano e afferma con orgoglio il suo punto di vista sul ruolo di leadership. La sua testimonianza mette in evidenza cosa significhi rappresentare il club in campo e fuori.

Nella giornata di oggi, sul canale YouTube del Milan è uscito 'Mike Maignan: Beyond the Magic', un documentario a tinte rossonere in cui il portiere francese del Diavolo si apre e parla di alcuni dettagli della sua carriera e della sua esperienza rossonera. In particolare, 'Magic' Mike si è voluto soffermare su cosa vuol dire essere capitano al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema. "Da capitano devi essere un esempio. E' quello che cerco di fare ogni giorno e ogni momento. È una responsabilità essere il capitano, ma per me è anche un orgoglio: se mi hanno dato la fascia è per ciò che sono. In passato ho sempre detto agli allenatori del settore giovanile che non c’era bisogno di darmela, perché anche senza mi sentivo già capitano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan spiega il valore del capitano: “Devi essere un esempio ogni giorno. Per me è un orgoglio”

