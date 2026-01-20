Rinnovo Maignan ogni giorno è quello buono | l’offerta del Milan e le ultime sull’incontro decisivo

Il rinnovo di Maignan con il Milan si avvicina, con i dettagli contrattuali ancora da definire. La trattativa riguarda principalmente le commissioni per il suo entourage, ma le parti sembrano prossime a trovare un accordo. La conferma del rinnovo del portiere e capitano rossonero rappresenta un passo importante per il club e il suo progetto sportivo. Restano da seguire gli sviluppi in vista dell’incontro decisivo.

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma di Mike Maignan sul rinnovo del suo contratto con il Milan. L'operazione non è mai stata così vicino ad andare in porto. A breve, infatti, è atteso un faccia a faccia tra l'entourage del portiere, classe 1995 e la dirigenza del club meneghino per appianare le divergenze sulle commissioni. Questo è l'unico rimasto da sciogliere, per il 'CorSport': logico pensare che non sarà un ostacolo insormontabile anche perché Maignan ha espresso la volontà di rinnovare con il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

